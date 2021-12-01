Ставрополь, , 12:32 — REGNUM Бывший заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края попал под уголовное преследование. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили 1 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Следствие считает, что действия чиновника на посту замглавы минстроя нанесли ущерб на сумму более 31 млн рублей. И подробностей дела стало известно, что замглавы дал указание о пересадке деревьев с территории будущего строительства в городе Кисловодске на другое место, в результате зеленые насаждения погибли.

Всего было пересажено 2743 дерева, из них погибли — 2644. Следствие проводит процессуальные действия, чтобы доказать вину чиновника в гибели растений.

По данным СМИ, под следствие попал Андрей Уваров. Он покинул пост замглавы министерства строительства летом 2021 года и в настоящее время работает заместителем мэра Ставрополя, пишет «Блокнот».