Кишинёв, 1 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) внесли поправку к проекту госбюджета на 2022 год, которая предусматривает отмену повышения зарплаты президенту страны, членам правительства и членам парламента. Об этом сообщает депутат от БКиС Адела Райляну.

Facebook.com/ParliamentRM В парламенте Молдавии

Она выразила надежду, что депутаты от пропрезидентской правящей партии «Действие и солидарность», которые в ходе предвыборной программы обещали гражданам «хорошие времена», поддержат эту инициативу.

«Недопустимо получать «жирные» зарплаты, когда твой народ, которому ты обещал «хорошие времена», страдает из-за беспрецедентного подорожания. Покажите, что «солидарность» в названии вашей партии не просто красивое слово!» — написала Райляну.

Напомним, проект госбюджета Молдавии на 2022 году предполагает увеличение фонда заработной платы для сотрудников администрации президента республики почти на 15%. Затраты на парламент предлагается поднять на 20%. При этом затраты на образование по сравнению с 2021 годом предлагается сократить на 4%.