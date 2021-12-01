Джакарта, 1 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди напомнила о важности повышения устойчивости здравоохранения, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

По словам главы МИД Индонезии, когда снизится контроль в области здравоохранения, мировая экономика даст сбой.

Ретно Марсуди заявила, что в долгосрочной перспективе необходимо укреплять и глобальную архитектуру здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в территориальных водах Суматры начались совместные военные учения с военно-морскими силами десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с российскими военным.