Глава МИД Индонезии напомнила об устойчивости здравоохранения
Джакарта, 1 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди напомнила о важности повышения устойчивости здравоохранения, сообщает Kompas.
Victor pogadaev
Ретно Марсуди
По словам главы МИД Индонезии, когда снизится контроль в области здравоохранения, мировая экономика даст сбой.
Ретно Марсуди заявила, что в долгосрочной перспективе необходимо укреплять и глобальную архитектуру здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, в территориальных водах Суматры начались совместные военные учения с военно-морскими силами десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с российскими военным.