Сана, 1 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Йемена Таха аль-Мутаваккель в эфире телеканала Al-Masirah назвал число мирных жителей, погибших в результате военных бомбардировок со стороны Саудовской Аравии и её союзников.

Gerry & Bonni Йемен

Министр заявил, что от действий саудовской коалиции и введённой против Йемена экономической блокады, больше всего страдает мирное население.

«Число погибших среди йеменских женщин и детей в результате блокады во много раз превышает число погибших в результате бомбардировок. За годы агрессии более 2000 женщин были убиты и 6000 женщин получили ранения. Около 8000 женщин ежегодно умирают из-за осложнений во время беременности и последствий родов. Мы отслеживаем рост уродств и врожденных дефектов у детей в результате интенсивных бомбардировок Йемена, проводимых коалицией, включая использование запрещенного на международном уровне оружия», — сказал министр.