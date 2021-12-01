Киев, , 12:30 — REGNUM Власти Украины никогда не заявляли о своем выходе из минских соглашений. Об этом 1 декабря заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак President.gov.ua

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«К ним (минским соглашениям) у нас, мягко говоря, очень много вопросов. Но сразу хочу для всех критиков сказать, что мы никогда не заявляли, что мы выходим из них», — сказал он в интервью РБК-Украина.

Также Ермак добавил, что эти документы подписаны от имени Украины и на данный момент являются единственной базой для переговоров.

«И даже на этой базе мы отстаиваем национальные интересы Украины», — добавил глава офиса украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что контакты между Россией и Украиной сейчас идут только на уровне администраций президентов двух стран.