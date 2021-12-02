Москва, , 02:39 — REGNUM Поставки гуманитарной помощи в Сирию из Белоруссии объясняются желанием завоевать сирийский рынок и улучшить свой имидж. Об этом 1 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

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«Да, было такое. Ранее приглашали детей из Сирии на отдых в Белоруссию», — заявил эксперт.

«Связано это с тем, что в Сирии уже два года не идут интенсивные боевые действия. Туда тут же устремились представители государственных фирм с предложением купить у Белоруссии грузовики, трактора, дорожную технику», — отметил Суздальцев.

«Выглядело это очень неприглядно. Потому что Россия осуществляла военную помощь, вела боевые действия, а Белоруссия пытается этим пользоваться, торговать, нажиться», — пояснил эксперт.

«Чтобы как-то улучшить свой имидж, белорусы пытаются показать, что они тоже причастны, что они тоже свой вклад внесли. Этим и объясняются скромные поставки гуманитарной помощи в Сирию», — отметил политолог.

«Получается так — России — гробы, а Белоруссии — рынок. В такой парадигме Лукашенко видит сирийский конфликт» — заключил Суздальцев.