Курган, 1 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с гололёдом введено временное ограничение движения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Светлана Шаповалова Транспорт в Барнауле

Ограничено движение на регулярных автобусных и школьных рйсах, на региональных и межмуниципальных дорогах, а также на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

Главное региональное управление МЧС России рекомендует при усилении ветра прекратить всевозможные строительные и высотные работы, закрепить слабо укрепленные конструкции. Спасатели просят автомобилистов ограничить использование личного транспорта, по возможности отказаться от передвижения на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется выбрать обувь на ровной подошве, желательно из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора, а также уделить внимание пожилым людям.