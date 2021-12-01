Калуга, , 12:39 — REGNUM В Калуге 31-летняя жительница Краснодарского края обвиняется прокуратурой в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Об этом 1 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Летом 2021 года обвиняемая, находясь в Краснодаре, в интернете обнаружила, что в городе Калуге происходило награждение спортивной команды за призовое место во всероссийских соревнованиях. Обвиняемая узнала номер телефона директора команды, позвонила ему, представившись сотрудницей калужской горуправы. Женщина сообщила, что ранее награжденной спортивной команде полагаются памятные подарки, которые необходимо оплатить за счет собственных денежных средств, с условием последующей их компенсации городской управой. Введённый в заблуждение, мужчина перевел обвиняемой около 30 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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