Красное Село, Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Петербурге сотрудники полиции по «горячим следам» задержали молодого мужчину, который пришел в гости к знакомому, где убил его мать и друга. Об этом 1 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сообщение о двойном убийстве в полицию города Красное Село поступило от 82-летней пенсионерки вечером 30 ноября. Женщина рассказала, что к ним в квартиру дома 13 по улице Суворова пришел друг ее внука в состоянии наркотического опьянения. Он набросился с ножом и убил ее 49-летнюю дочь, а также 24-летнего знакомого внука, который находился в гостях. После чего с места преступления скрылся.

«Полученные приметы злоумышленника были переданы патрульным нарядам. В результате мужчина был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции при патрулировании у дома 19/1 по Гвардейской улице в Красном селе. С места преступления изъят нож», — добавили в полиции.

Предполагаемым убийцей двух человек оказался 22-летний петербуржец, который находился в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленник доставлен в полицию.