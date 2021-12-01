Москва, , 12:45 — REGNUM Поставки нефтепродуктов из Белоруссии для украинской армии продолжаются, и назвать это союзным отношением никак нельзя. Об этом 1 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Война в Донбассе

«Поставки нефтепродуктов из Белоруссии для нужд ВСУ продолжается», — заявил эксперт.

«Никакого наступления Украины на Донбасс не будет, но союзным такое отношение назвать никак нельзя», — отметил Суздальцев.

«Украинская армия ведет войну против Донбасса, на которой убивают русских людей, включая детей. И эти русские люди уже обладают российскими паспортами», — пояснил политолог.

«Белорусское руководство потворствует этой войне. Это сумасшедшая ситуация» — подытожил Суздальцев.