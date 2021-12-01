Москва, , 12:26 — REGNUM Турция занимает очень своеобразную позицию по украинскому кризису. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Турция имеет особую позицию по украинскому кризису. Она имела особую позицию, сохраняет её и по Крыму, хотя все, по-моему, понимают, что вопрос окончательно закрыт, но, тем не менее, Турция регулярно делает официальные заявления о недопустимости аннексии Крыма, участвовала в сходке, которую Зеленский при поощрении Соединённых Штатов и их союзников провёл под названием «Крымская платформа»… и по Донбассу Турция, как и многие другие, заявляет о необходимостью полностью выполнять Минские договорённости, но вкладывает в этот призыв очень специфический смысл», — заявил Лавров.

«Намекая на то… даже не намекая, а предлагая, чтобы Россия активно выполняла свои обязательства, каковых в тексте комплекса мер не содержится. Там прямо чёрным по белым прописаны адресаты: Киев, Донецк и Луганск. И вот этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом», — пояснил он.

Министр напомнил, что Кремль уже ответил на это заявление, указав, что Россия не является стороной конфликта.

«Мы все наблюдаем, как реагируют в турецкой прессе на вот эти заявления и на реакцию нашего пресс-секретаря президента. Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться», — указал Лавров.