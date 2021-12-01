Москва, 1 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Происходящее в сфере закупок электроэнергии между Украиной и Белоруссией связано с политическими играми. Об этом 1 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Прерывание поставок электроэнергии из Белоруссии в Украину — это игра перед Москвой», — заявил эксперт.

«Украинской стороне не очень хочется покупать энергию у Белоруссии, но она вынуждена. Покупать ее у России — еще хуже», — пояснил политолог.

«Это такая игра, не более того. Они то начинают закупки, то отказываются. Плюс ещё внутренняя борьба за цены», — констатировал Суздальцев.

«Украина демонстрирует Западу, что она вынуждена закупать у Белоруссии, потому что Запад мало помогает Украине. Белорусы демонстрируют Москве — мол, надо помогать братскому народу. Все это прикрытие политического бизнеса», — заключил эксперт.