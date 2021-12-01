Для каршеринга в платной зоне парковки Петербурга сохранят льготные условия
Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Парковка транспортных средств компаний каршеринга в зоне платной парковки Петербурга будет осуществляться на специальных условиях. Об этом решении заявил 1 декабря председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Необходимо изменить методику расчёта и, конечно, для каршеринга будут приняты отдельные решения по парковочным разрешениям. Оно не бесплатное, и в Москве также оно не бесплатное», — отметил Кирилл Поляков.
Председатель комитета сообщил, что на сегодняшний день активно ведётся обсуждение этого вопроса с каршеринговыми компаниями. Поляков заверил, что, скорее всего, парковочное разрешение для этих компаний будет стоить дешевле, так как каршеринг не занимает значительного количества парковочных мест, и в среднем одним автомобилем пользуется пять водителей в день.
Напомним, что специальное парковочное разрешение доступно для жителей центральной части города. Для водителей категории B оно обойдётся в 1800 рублей в год. В комитете отметили, что ежедневно выдаётся 300−400 таких разрешений.
Отметим, что в рамках расширения парковочной зоны 1 декабря 2021 года в городе появилось 5500 новых парковочных мест. Осенью следующего года появятся дополнительные участки. Целиком платными станут для парковки Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы к концу 2023 года.