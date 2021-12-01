Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Парковка транспортных средств компаний каршеринга в зоне платной парковки Петербурга будет осуществляться на специальных условиях. Об этом решении заявил 1 декабря председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Новая зона платной парковки Петербурга

«Необходимо изменить методику расчёта и, конечно, для каршеринга будут приняты отдельные решения по парковочным разрешениям. Оно не бесплатное, и в Москве также оно не бесплатное», — отметил Кирилл Поляков.

Председатель комитета сообщил, что на сегодняшний день активно ведётся обсуждение этого вопроса с каршеринговыми компаниями. Поляков заверил, что, скорее всего, парковочное разрешение для этих компаний будет стоить дешевле, так как каршеринг не занимает значительного количества парковочных мест, и в среднем одним автомобилем пользуется пять водителей в день.

Напомним, что специальное парковочное разрешение доступно для жителей центральной части города. Для водителей категории B оно обойдётся в 1800 рублей в год. В комитете отметили, что ежедневно выдаётся 300−400 таких разрешений.

Отметим, что в рамках расширения парковочной зоны 1 декабря 2021 года в городе появилось 5500 новых парковочных мест. Осенью следующего года появятся дополнительные участки. Целиком платными станут для парковки Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы к концу 2023 года.