Москва, 1 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Минтруд согласился с предложением бизнес-омбудсмена исключить гранты для ИП из доходов, учитываемых при назначении детских пособий. Об этом говорится в письме в адрес Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова за подписью заместителя министра труда России — статс-секретаря Андрея Пудова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Цитата из к/ф «Осторожно, обезьянки». реж.Леонид Шварцман, Майя Мирошкина. 1984. СССР Заботливая мать

Отметим, что Борис Титов предлагал правительству внести изменения в порядок назначения денежных пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, исключив из учитываемых доходов семьи государственные гранты, предоставляемые на создание своего дела.

«Ко мне как к бизнес-омбудсмену обращаются индивидуальные предприниматели (как правило, это матери-одиночки), которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных государственных программ поддержки занятости. Региональные органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении пособий на ребенка, указывая, что с учетом гранта среднедушевой доход их семьи превышает установленную для выплаты пособий планку», — пояснил омбудсмен.

Он подчеркнул, что одинокие молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, потратили полученные гранты на приобретение оборудования и расходных материалов (не на зарплату для себя), отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность. По его словам, обратившиеся уверяют, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело.

«Финансовая помощь в виде гранта на организацию собственного дела в рамках программы содействия занятости имеет целевой характер и направлена на реализацию конкретных мероприятий по организации трудовой деятельности, — согласился Минтруд. — Кроме того, согласно положениям действующего законодательства, целевое расходование средств контролируется грантодателем».