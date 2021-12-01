Благовещенск, , 12:23 — REGNUM В Амурской области округа и города с благоприятным инвестклиматом получат средства на развитие территорий и реализацию новых проектов. Между 12 муниципалитетами разделят 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства региона.

Деньги Юлия Комбакова (с) ИА Красная Весна

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Эти средства станут поощрением для городов и районов, продемонстрировавших самые высокие темпы социально-экономического развития. В ТОП-5 по этому признаку определили Благовещенск, Белогорский городской округ, Октябрьский и Тындинский районы. Отличились также Тында, Свободный, Ивановский, Свободненский, Зейский, Благовещенский, Бурейский и Магдагачинский районы.

«В рейтинге оценивается уровень экономического развития и бюджетной стабильности. Видим, что муниципалитетами проделана большая работа по улучшению этих показателей. Обязательно поощрим лидеров рейтинга средствами на развитие территорий и реализацию новых проектов. В общей сложности победители получат 24 миллиона рублей», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область получит в 2022 году дополнительно 34 млрд рублей на реализацию социально-значимых государственных программ. В том числе на эти деньги для Благовещенска купят снегоуборочную технику.