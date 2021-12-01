Москва, , 12:31 — REGNUM Санкционные пакеты ЕС, направленные против Лукашенко, в частности, пятый пакет, начинают наполняться. Об этом 1 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Сотрудники ОАО «Беларуськалий» Kali.by

«Санкции против Белоруссии в реальности очень слабые», — заявил эксперт.

«В четвертом пакете были санкции, направленные против поставок «Беларуськалия». Предприятие производит несколько разных фракций. Фракция, которая является основной экспорта, как ни странно, оказалась не под санкциями», — пояснил Суздальцев.

«Потом обещали это изменить… Насколько я понимаю, там идёт борьба между разными группами влияния, в числе которых лоббисты белорусского экспорта», — отметил эксперт.

«Главным лоббистом отмены или не введения новых санкция является Литва. Причина понятна — страна живет во многом за счет транзита природных ресурсов из Белоруссии», — заключил Суздальцев.