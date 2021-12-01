Томск, 1 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В условиях постоянного роста цен на продукты питания считать бедных по уровню прожиточного минимума стало невыгодно. Об этом заявила депутат думы Томска, зампред Партии Роста Елена Ульянова, комментируя появление нового термина — «граница бедности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Согласно официальной информации, прожиточный минимум будет теперь находиться в прямом соотношении с медианным среднедушевым доходом. Предполагается, что такой подход даст возможность повышать прожиточный минимум по мере роста доходов граждан. Однако депутат считает, что новая схема оставляет большой простор для статистиков.

«Убеждена, что после 6 лет падения доходов, бедных в России окажется гораздо меньше нынешних 18−19 миллионов человек — методика подсчета такая», — отметила Елена Ульянова.

По её словам, бедность — это не только цифры, но и ощущения человека. В результате сегодня бедными чувствуют себя граждане с подушевым доходом в 30 тыс. рублей.

«Это значит что большая часть томских врачей и учителей — фактически бедные! Можно сколько угодно уверять людей, что бедных в стране стало меньше, но сколько ни говори халва, слаще во рту не станет», — заключила политик.