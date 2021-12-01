Рига, , 12:15 — REGNUM В ходе встречи глав МИД стран — участниц НАТО в Риге министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок выступил за диалог с Россией. Его слова 1 декабря приводит агентство TASR.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Словакия, как и Североатлантический альянс, хочет иметь конструктивные отношения с Россией и вести с ней открытый диалог», — сказал он.

Также Корчок добавил, что словацкие власти хотят говорить с Россией о ее действиях, однако не уточнил, что именно он имеет ввиду.

При этом глава МИД Словакии отметил, что, совершая таковые, российская сторона якобы «постепенно сходит с ключевых опор архитектуры европейской безопасности, которую помогала создавать».

«Мы не удовлетворены данной ситуацией и реакцией на нее со стороны России, но и далее будет стремиться к взаимному диалогу», — уточнил Корчок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо использовать все возможности для диалога с Россией, страны — члены НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск.