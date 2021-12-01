Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Эксперты в один голос называют заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его поездка в Крым будет означать признание его российской территорией, долгожданным. Однако главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 декабря предупредил о том, что слова Лукашенко могут оказаться пустыми.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Это прекрасное решение президента Белоруссии, которое ждали семь лет, и наконец дождались. Главное, чтобы это было не только на словах и в интервью, а был конкретный указ по поводу признания Крыма российским. Без указа, как мы знаем по практике Александра Григорьевича, его заявления могут быть пустыми. Поэтому важный аспект, чтобы он не пошёл на попятную в последний момент и не согласовывал с Киевом свой визит в Крым. Мы ждём указ и лишь после этого можем сказать, что Белоруссия признала Крым российским. И визит Лукашенко на полуостров тогда может быть подкрепляющим указ действием», — отметил эксперт.

Также по теме: Главное в заявлении Лукашенко — что Крым решил свою судьбу референдумом

Как уже сообщало ИА REGNUM, Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что намерен посетить Крым. Якобы имеется договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также:«Лучше поздно, чем никогда» — сети о признании Лукашенко Крыма российским