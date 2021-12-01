Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM С дорог Петербурга за сутки вывезли более 28 тыс. кубометров снега, а всего с начала периода снегопадов — свыше 39,4 тыс. кубометров. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Уборка снега на Дворцовой площади Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отметим, высота свежего снежного покрова за два дня превысила 20 см, а площадь уборки городских дорожных служб достигает почти 60 млн кв. метров. Таким образом всего за пару дней на дороги Северной столицы легло 1,2 млн кубометров снега.

«Минувшей ночью проезжую часть и тротуары чистили 1127 единиц техники и 425 работников ручной уборки дорожных предприятий. Днем в среду дороги убирают 1222 машины и 1223 дворника. В садах, скверах и парках работают еще 250 машины и 837 специалистов садово-парковых предприятий», — добавили в комитете.

Добавим, в среду в Петербурге сохраняется легкий мороз. По прогнозу синоптиков, днем возможен небольшой снег. За работой уборочной снегоуборочной техники можно следить в онлайн-режиме на официальном сайте Комитета по благоустройству.

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