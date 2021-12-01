Москва, , 12:13 — REGNUM Вооруженные силы Украины стянули силы в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек, заявила 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — заявила Захарова.

Она добавила, что, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения.

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При этом странным является тот факт, что находящиеся на Западе правозащитники «не видят» этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал резкую оценку деятельности западных СМИ и официальных лиц США, отметив безосновательность их заявлений о подготовке нападения на Украину.

Отметим, что украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

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