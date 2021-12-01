Москва, 1 декабря 2021, 12:13 — REGNUM Большинство родителей в России (65%) читают своим детям книги на ночь. Ещё 7% матерей и отцов обычно включают аудиокниги, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Ганс Христиан Андерсен читает сказку детям
Ганс Христиан Андерсен читает сказку детям

Чаще всего родители предпочитают читать детям перед сном русские народные сказки (11%), произведения Корнея Чуковского — 7%, отрывки из различны энциклопедий «Как устроен человек», «Космос» и др. — 6%, «Волшебника Изумрудного города» А.М. Волкова — 5%.

Также среди популярных книг на ночь — произведения Г.Х. Андерсена, сказки А.С. Пушкина, «Золотой ключик» А.Н. Толстого, «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Н. Носова (по 4%), Льюиса Кэролла и Шарля Перро (по 3%), С.Я. Маршака, А. Линдгрен, Д.Р. Киплинга и «Приключения Чиполлино» Джанни Родари (по 2%).

Опрос проведен 9−23 ноября 2021 года. Опрошены 1600 родители детей в возрасте 1−7 лет в 362 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в книжных магазинах 68% от общего оборота продаж детских книг приходится на произведения российских авторов.

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