Москва, 1 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Большинство родителей в России (65%) читают своим детям книги на ночь. Ещё 7% матерей и отцов обычно включают аудиокниги, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Ганс Христиан Андерсен читает сказку детям

Чаще всего родители предпочитают читать детям перед сном русские народные сказки (11%), произведения Корнея Чуковского — 7%, отрывки из различны энциклопедий «Как устроен человек», «Космос» и др. — 6%, «Волшебника Изумрудного города» А.М. Волкова — 5%.

Также среди популярных книг на ночь — произведения Г.Х. Андерсена, сказки А.С. Пушкина, «Золотой ключик» А.Н. Толстого, «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Н. Носова (по 4%), Льюиса Кэролла и Шарля Перро (по 3%), С.Я. Маршака, А. Линдгрен, Д.Р. Киплинга и «Приключения Чиполлино» Джанни Родари (по 2%).

Опрос проведен 9−23 ноября 2021 года. Опрошены 1600 родители детей в возрасте 1−7 лет в 362 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в книжных магазинах 68% от общего оборота продаж детских книг приходится на произведения российских авторов.

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