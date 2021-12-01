Обнародованы фото поездки главы МИД Британии на танке в Эстонии
Рига, 1 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс в ходе визита в Эстонию проехалась на танке. Поездка состоялась недалеко от границы России.
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Соответствующие кадры были опубликованы на странице внешнеполитического ведомства в Facebook. Так, на снимке видно, как глава внешнеполитического ведомства в сопровождении военнослужащего едет на танке по полигону.
После этого она провела встречу с контингентом британских войск, а затем отправилась на совещание министров иностранных дел стран НАТО.
«Мы хотим мир, в котором свобода и демократия не выживают, а процветают. С этой целью мы будем вместе с нашими демократическими партнёрами противостоять пагубной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах», — заявила глава британского МИД в преддверии встречи с коллегами по альянсу.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Соединённого Королевства Элизабет Трасс заявила, что любая попытка России подорвать стабильность в странах-партнёрах Великобритании будет стратегической ошибкой Москвы.