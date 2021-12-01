Москва, 2 декабря, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Санкционные пакеты, в частности, пятый, начинают насыщаться ЕС против. Об этом 1 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

ИА REGNUM Белоруссия стремится к сближению с ЕС хотя бы по форме

«Считается, что сейчас насыщается пятый пакет санкций против Белоруссии», — заявил эксперт.

Андрей Суздальцев «Сейчас там, в пакетах, поменяли механизм. Ранее он реагировал на нарушение прав человека в Белоруссии, сейчас добавили вопросы, связанные с миграцией. Механизм создан, он насыщается»

«Но под санкции уже попала группа граждан Белоруссии. Россию санкции пока не касались», — отметил Суздальцев.