Москва, 1 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении российского ядерного оружия в Белоруссии являются реакцией на попытки нагнетать конфронтацию со стороны Запада. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я думаю Лукашенко реагировал на эти заходы, которые, я считаю, совершенно безответственны и преследуют цель не просто конфронтацию нагнетать, а постараться спровоцировать горячий конфликт», — заявил Лавров.

«Я не знаю, на что они рассчитывают, но это возмутительная позиция. И в этом смысле, конечно, если они оперируют такими идеями — разместить ядерное оружие и в Польше, и в Румынии, совсем близко от Российской Федерации в нарушение всего и вся, и в нарушение договора о нерапространении, и в нарушение основополагающего акта Россия — НАТО… надо тогда на таких контрпримерах, достаточно резких, показывать бесперспективность подобного рода затей», — указал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.