Якутск, , 12:12 — REGNUM В Камерном зале Арктического государственного института культуры и искусств 29 ноября состоялся межрегиональный форум движения «Новая Евразия — Арктический вектор». В форуме приняли участие приглашенные гости из Белоруссии, Москвы, Алтая, Новосибирска, депутаты Государственного собрания Якутии, руководители министерств республики, общественные деятели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии.

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Основными темами форума стали — евразийское взаимодействие и культурная интеграция народов, кластерный подход развития туризма, развитие гражданской авиации в Арктике, обеспечение связанности труднодоступных территорий и другие вопросы. Председателем Верховного Совета «Новой Евразии» избран Государственный советник Якутии, художественный руководитель Саха академического театра имени П.А. Ойунского Андрей Борисов в октябре текущего года на III съезде движения «Новая Евразия», который проходил на Алтае.

Модераторами пленарного заседания на тему «Успешные кейсы взаимодействия исполнительной, законодательной власти, деятелей культуры, туризма и транспортной структуры» выступили Андрей Борисов и директор Центра Льва Гумилева (Москва) Павел Зарифуллин.

Андрей Борисов в своей вступительной речи отметил, что движение «Новая Евразия» ставит своей целью всемерно способствовать социальной, культурной, экономической и политической интеграции евразийских народов, объединённых общей исторической судьбой. Он обратил внимание участников мероприятия, что новое геокультурное самоопределение народов Якутии связано с Арктикой.

Высокие достижения в экономике, науке, культуре, образовании позволяют крупнейшему арктическому региону России занять лидирующие позиции в арктическом пространстве Северной Евразии. Через Арктику регион может активно включиться в контекст глобальных процессов, не теряя идентичности своих народов. Сегодня политика государства обернулась к Арктике. Большинство населения постсоветского пространства выступает за восстановление утраченного единства, но пока не было озвучено внятной объединительной концепции, считает он.

«Мы предлагаем вспомнить евразийскую доктрину и на новых этических принципах, привлекательных для народов, построить новую форму государственности, где субъектом выступают народы. Народы имеют право на язык, на образование, на проживание, на недра, на безусловный базовый доход», — сказал Андрей Борисов.

Белорусский политолог и философ, научный сотрудник Института философии национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант особо подчеркнул, что сегодня вопросы геокультурного, геополитического выбора как никогда актуальны.

«Хотя нами этот выбор сделан, к сожалению, мы находимся на пограничьи и очень четко ощущаем, что такое борьба за идентичность, за культуру, за будущее. В этом смысле очень важно не только иметь в голове перспективу оборонческую, то есть знать рубеж, который мы отстаиваем и не позволяем вторгаться тем блокам, которые несут разрушение. Важно иметь и некое понимание ядра, откуда происходит свет нашей цивилизации на развитие нашего будущего. В этом смысле, действительно, Сибирь и Арктика представляют собой лабораторию будущего, притом она важна не только для арктических территорий и для России, но и для близких союзных государств, которые формируют эту новую Евразию. Сейчас мы видим очень активную дискуссию, которая идет в российском обществе — нужно ли строить новые города в Сибири? Какие акценты нужно делать для развития России? Хотя поворот на Восток уже состоялся, центры экономического и культурного развития смещаются пока преимущественно в юго-восточную Азию, но там не будет расти потенциал северной Евразии. В этом случае, что может предложить Якутия для своих союзников — это соучастие в развитии. Большие проекты, прежде всего, требуют человеческого потенциала. Одна из основных проблем — это сбережение народа, привлечение демографического и интеллектуального потенциала. Чтобы наше общественно-политическое сообщество было активно заинтересовано в интеграции и, представляя белорусское сообщество, конечно же, хотелось бы видеть участие белорусов в этом большом проекте России. Нас 12 млн. человек. Мы считаем себя народом русской культуры, евразийские корни у белорусов тоже есть. И не только через тюркский элемент — это скифское влияние, это постоянное взаимодействие с востоком через Россию», — сказал он.

Алексей Дзермант также говорил о значении Арктического вектора, что это не отдаленная тысячами километров некая путеводная звезда, которая может зажечь огонь знания. Он привел в пример Белоруссию, которая находится на западном пограничье, поэтому молодежь, лучшие умы, интеллектуальные ресурсы «вытягивают» соседние государства — Польша, Германия, считает он.

«Мы можем предложить только одно — собственное развитие в огромном евразийском государстве. Эту политику надо делать не в одиночку, а вместе с друзьями и братьями. Поэтому я здесь. Именно для этого основано движение «Новая Евразия» — негосударственная, надпартийная, но объединяющая самых разных энтузиастов большой евразийской идеи. Вызовы времени и геополитика в сфере идентичности, технологий требуют нового импульса, нового прорыва! И сейчас мы все — философы и политологи ищем новые пути развития и новые технологии в новое столетие. Для этого у нас есть потенциал, но пока он разрознен и настало время собирать эти камни. Очень отрадно, что Якутия в этом занимает одну из лидирующих позиций. В этом я убедился лично, наблюдая третий день за мыслями людей, с которыми общался. А это не местечковое мышление, это мышление большим пространством, будущим и это подкупает и вызывает глубочайшее уважение. Я уверен, что наш импульс только начинается и у него очень большой серьезный потенциал и будьте уверены, что белорусы не подведут и будут вместе с вами», — подчеркнул представитель Белоруссии.

Сопредседатель Генерального Совета Ассамблеи народов Евразии, Посол доброй воли ЮНЕСКО (Россия) Александра Очирова считает, что самое важное в этом мире — это понятие планетарного сознания. Для общей повестки дня достаточно понять, что нас объединяет. Об этом она заявила в своем выступлении на форуме. Одна из самых главных проблем Организации Объединенных Наций — технический прогресс, который несет в себе как возможности развития, так и возможности уничтожения и самоуничтожения в случае самого большого конфликта, считает она:

«Среди вечных тем во времена всех цивилизаций существовала тема войны и мира. Сегодня, как никогда, решением этих сложных вопросов является гарантия безопасности развития всех народов, всей человеческой цивилизации, сохранение ее человеческого лица. Повестка дня очень простая: достаточно понять, что нас объединяет, какие общие цели могут быть сформулированы. Это, безусловно, самое устойчивое, что есть в каждом человеке, в каждой цивилизации — это наши мысли. И культура — это самая смыслообразующая сфера, которая объединяет пространства и времена цивилизации. Человеческие национальные ценности не имеют цены. Слава богу, есть люди, которые живут по этим наследственным кодам. Они делают все, чтобы сохранить ту духовность, с которой формировались народы и передают другим поколениям эти вечные ценности. Якутия в этом плане — одна из лидеров, потому что здесь есть все — и духовность, и традиции, и первые шаги к формированию планетарного сознания. В центре этого мировоззрения стоит одно — не самолеты, не ледоколы, не недра, а в первую очередь — человек. Идентичность — это главное понятие для каждого человека. Современный мир нуждается в новом ценностном подходе. Вложить в человеческий капитал — это самое важное, самое выгодное, самое нравственное вложение. Давайте действовать с уважением к каждому народу, каждой культуре, сохранять язык. Мир никогда не был однополярным, всегда был многообразным. Я приветствую это движение. Я верю в Андрея Саввича, верю в Якутию!»

Лингвист, телеведущий образовательной программы на телеканале «Россия Культура» Дмитрий Петров выступил с докладом про сохранение языков, как духовного сокровища культуры Евразии.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких выступила с темой «Кластерный подход как основа системного развития геокультурного туризма в Якутии». Якутия — это край, привлекающий красотой множества уникальных природных объектов, завораживающих величием и наполняющих жизненной энергией, отметила она. Арктическая территория Якутии имеет уникальный потенциал для развития туризма. На сегодняшний день популярностью пользуются: речные круизы по маршруту Якутск — Тикси — Якутск, трофейная охота и рыбалка, туры к священным горам Кисилях. Как утверждает министр, потенциал направления может быть существенно расширен за счет развития инфраструктуры — реконструкции аэропортов, взлетно-посадочных полос, ремонта автомобильных дорог, строительства объектов размещения.

«Якутия — это территория, сохранившая первозданные основы жизни, традиции, корни и исторические истины. Якутия сохранила современные знания до появления их интерпретации в современном мире», — считает Ирина Высоких.

Председатель постоянного комитета Государственного собрания Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева отметила, что Крайний Север — сокровищница культурных ценностей, самобытных и совершенно гармоничных с природой, цивилизация, ценности которой станут приоритетными в будущем для развития всего человечества. Именно развитие оленеводства, охоты, рыболовства остаются главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Арктика является колыбелью уникальной циркумполярной культуры, особого образа жизни и быта, присущего только коренным народам Севера.

«Охотник-северянин, покидая зимовье, всегда оставляет там сухие дрова, соль и спички, запас еды. Эта выработанная веками философия взаимовыручки спасла жизнь многим в суровых условиях Севера. Республиканский закон о кочевой семье является уникальным по сути документом и устанавливает статус и меры господдержки для сохранения и возрождения семейно-родовых традиций, уклада жизни оленеводов. Сегодня необходимо определение новых подходов и новых оценок качества жизни северного человека и выработка новых методов сохранения, и самое главное — развития того потенциала, который есть у коренных малочисленных народов. И под этим ключевым девизом мы продолжим свою работу как республиканские законодатели, как выразители интересов коренных малочисленных народов Севера. Чтобы сохранить свою идентичность, свои традиции, свой язык и культуру жители арктического Оленекского района еще в 90-х годах провели референдум, по итогам которого 93 процента жителей приняли статус национального района. Бережное, трепетное отношение северян к земле, воде, природе, неприятие хищничества и разрушения указывают путь, по которому надо следовать всему человечеству для его успешного и комфортного продолжения. Это особенно актуально сегодня в условиях всеобщего потепления, изменения климата и экологических катаклизмов. Поэтому как в стратегических документах, так и на практике нужно поставить во главу угла качество жизни человека в Арктике, сделать политику по развитию арктической зоны РФ максимально социально ориентированной. Мы исходим из того, что социальный прогресс и стабильное развитие Арктики могут быть обеспечены только в рамках многополярного мира», — подчеркнула парламентарий.

Председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев принял участие в сессии «Обеспечение связанности труднодоступных территорий. Развитие гражданской авиации». Народный депутат республики рассказал о проблемных вопросах транспортной доступности в Арктической зоне Якутии. Существующая слаборазвитая сеть наземных коммуникаций является основным сдерживающим фактором социально-экономического развития, более 70% территории республики имеет сезонную наземную транспортную доступность. Парламентарий акцентировал внимание на глобальное потепление, которое приводит к тому, что сроки действия сезонных автомобильных дорог значительно меняются, увеличивается интенсивность движения по ним. В короткие сроки необходимо произвести завоз значительных объемов грузов народно-хозяйственного значения. В этом случае применяются тяжеловесные автомашины и для обеспечения безопасности их проезда возникает необходимость в проведении дополнительных работ по намораживанию (увеличению толщины ледяного покрова) как на ледовых переправах, так и на некоторых участках дорог. Несвоевременная модернизация аэропортовой инфраструктуры фактически приведет к транспортной изоляции населения районов республики, где отсутствует альтернативное круглогодичное транспортное сообщение. Специфика обеспечения жизнедеятельности в Арктике требует особой координации. В условиях отсутствия круглогодичной транспортной инфраструктуры и удаленности населенных пунктов от районных центров, бесперебойная доставка грузов для обеспечения населения, функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, организаций социальной сферы, непосильна. В связи с чем, народный депутат предложил Минпромторгу России разработать отдельную программу некоммерческого лизинга легких воздушных судов малой авиации в Дальневосточном Федеральном округе по аналогии с программой некоммерческого лизинга наземного пассажирского и морского транспорта на территориях Крыма и Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в режиме видеоконференцсвязи 5 июля состоялось совместное заседание комитета Законодательного собрания Иркутской области по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве и постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии на тему «Сохранение реки Лена и ее притоков — в приоритеты национального проекта «Экология».