Москва, , 12:11 — REGNUM Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина «свято соблюдала» требования МВФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что бюджетная политика должна быть умеренно жесткой, а денежно-кредитная политика — «более-менее мягкой, адекватной».

Михаил Хазин Андрей Лыткин © ИА Красная Весна

«От Силуанова, который член правительства, требуют, чтобы он обеспечивал бюджетные инвестиции, — сказал Хазин. — Ибо, если нет частных, то должны быть бюджетные. Силуанов выступает против, потому что это потребует дефицита бюджета и это неправильно. Он не может сказать напрямую: «откажитесь от договоренности с МВФ, откажитесь от политики запрета рублевых инвестиций». Потому что он сам находится в рамках политики МВФ. Но для него личный статус и карьера важнее, чем договоренности с МВФ. И поэтому он косвенным образом пытается на это намекнуть. А вот у Набиуллиной ситуация другая — она прекрасно понимает, что в РФ у нее уже не осталось «наверху» точек поддержки, а вот в МВФ — есть. Поскольку она свято соблюдала требования МВФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин рассказал, как договоренности с МВФ тормозят развитие российской экономики.

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