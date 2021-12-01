Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Аргентины Карла Виззотти 29 ноября в эфире федеральной радиостанции объявила о скором введении «паспортов здоровья» на всей территории страны. Об этом сообщает южно-атлантическое новостное агентство MercoPress.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

В настоящее время в стране прошли вакцинацию 92% населения.

«Данные меры необходимы для ускорения вакцинации от COVID-19 на фоне появления новых штаммов. Со временем иммунитет снижается: это может привести к введению новых ограничений», — сказала Виззотти.

Министр также сообщила, что «паспорта здоровья» все еще оцениваются национальными и провинциальными властями, и добавила, что введение планируется начать с 1 декабря.

Ожидается, что паспорт будет работать через мобильное приложение Cuid. ar, в настоящее время используемое для раннего выявления случаев заражения и предотвращения передачи вируса.

«Вакцинация — это коллективный акт, а не индивидуальный», — отметила министр здравоохранения.