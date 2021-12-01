Нижний Новгород, , 12:11 — REGNUM В Нижегородской области оказались обесточены 87 населенных пунктах. Об этом сообщает региональное управление министерства чрезвычайных ситуаций сегодня, 1 декабря.

Циклон WikiImages

Причиной нарушения электроснабжения стал циклон «Бенедикт» — штормовой ветер и обильные осадки привели к многочисленным авариям на электросетях.

Из-за разбушевавшейся стихии в ночь с 30 ноября на 1 декабря в Нижегородской области оказались повреждены кровли дома культуры в Навашинском районе, кафе в Ардатовском районе, детского сада в Арзамасском районе и школьной пристройки в Кулебаках.

Также стало известно о том, что сильные порывы ветра и непогода привели к падению 34 деревьев.