Магас, , 12:09 — REGNUM Власти Ингушетии намерены ликвидировать задолженность по жилью для детей-сирот до 2025 года. На эти цели будет направлено в течение трех лет почти 190 млн рублей из федерального бюджета и еще более 10 млн рублей — из регионального, сообщила министр образования республики Эсет Бокова.

Новая квартира Unsplash

В настоящее время в очереди на получение квартир стоят 1268 детей-сирот, у которых право на жилье возникло в 2021 году. Граждан, у которых уже наступило право на получение жилого помещения, насчитывается в республике 1156 человек.

Всего в текущем году планируется закупить 43 жилых помещения на сумму почти 46 млн рублей. Уже приобретены пять квартир, на оформлении находятся еще пять. Таким образом, необходимо приобрести еще 33 однокомнатных квартиры на сумму около 35 млн рублей.

При реализации программы предоставления квартир детям сиротам власти Ингушетии столкнулись с двумя основными проблемами. Во-первых, как отметила глава минобра, нормативы предоставления жилплощади составляют не менее 33 кв. м, а в республике не строятся новые однокомнатные квартиры такой маленькой площади. Во-вторых, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Ингушетии установлен на уровне 32,4 тыс. рублей, а он не соответствуют реальным ценам на первичном и вторичном рынках республики.