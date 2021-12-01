Джакарта, 1 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В территориальных водах Суматры начались совместные военные учения с военно-морскими силами десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с российскими военным, сообщает Indozone.

Пресс-служба Южного военного округа Военные учения

Каждая страна направила свои флагманские боевые корабли на совместные учения, которые продлятся до 3 декабря 2021 года.

«Учения направлены на мир, стабильность и процветание в регионе», — заявил посол России при АСЕАН Александр Иванов.

Учения, получившие название Arnex, улучшат отношения между странами.

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