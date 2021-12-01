Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Ридли Скотт выступил в защиту Джареда Лето после обрушившейся на него критики за роль в фильме «Дом Gucci». Об этом 1 декабря пишет Screen Rant.

Скриншот с YouTube Джаред Лето в фильме «Дом Gucci»

Скотт заявил, что Лето досталась самая сложность роль в фильме, так как о Паоло Гуччи (именно его роль исполнил Джаред Лето) известно меньше, чем о других членах семьи Гуччи. Режиссёр отметил, что актёр «прекрасно передал яркость» этого персонажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наследники семьи Гуччи раскритиковали фильм «Дом Gucci». Они отметили, что Ридли Скотт показал их родственников «головорезами, невежественными и нечувствительными к окружающему миру людьми».