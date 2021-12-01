София, 1 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Болгарская торгово-промышленная палата (БТТП) и Совет по инвестициям Болгарии при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приступили к проведению масштабного вебинара, посвященного развитию двустороннего экономического сотрудничества между Софией и Москвой. Об этом 1 декабря сообщило Радио Болгария.

Флаги России и Болгарии

Согласно информации БТТП, цель нынешнего форума, проходящего в режиме онлайн, заключается в ознакомлении российских предпринимателей с инвестиционными возможностями в Болгарии.

«Мы расскажем о болгарской экономической среде в целом, ее приоритетных секторах, а также представим конкретные проекты, нуждающиеся в российских инвестициях», — говорится в программе мероприятия.

С российской стороны в вебинаре примут участие представители крупных фондов, компаний и банков. Предполагается, что консультации и обмен мнениями в рамках форума продлятся до 3 декабря.