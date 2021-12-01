Минск, 1 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Поставки российских углеводородов в ЕС, равно как и поставки товаров Китая и Евросоюза через Белоруссию могут быть заблокированы официальным Минском, если Польша продолжит в его отношении свою нынешнюю политику. Об этом 30 ноября в интервью МИА «Россия сегодня» заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Когда меня будут «душить» поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите, — сказал Лукашенко. — Поляки решили закрыть границу с Белоруссией — хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?»

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в обновлённой версии интервью Дмитрию Киселёву Лукашенко заявил, что европейские товары не смогут попасть в Россию и через Украину, не налажено транзитное сообщение и через прибалтийские республики.

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«Только Белоруссия. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу… Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь — тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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