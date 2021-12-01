Варшава, , 12:15 — REGNUM Белорусскому военному атташе придётся объяснить польской стороне инцидент под Тересполем — обстрел осветительных мачт. Об этом министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал 1 декабря в Twitter.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

Польский министр отметил, что белорусские службы осуществили провокацию, а это неприемлемо. По информации минобороны Польши, в районе приграничного города Тересполя были обстреляны осветительные мачты, стреляли из пневматического оружия с белорусской стороны.

«Военного атташе Белоруссии вызовут в минобороны для объяснения инцидента под Тересполем», — написал Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский МИД заявил протест временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому из-за сообщений польских властей о «некоем заходе» на польскую территорию из Белоруссии «неустановленных вооруженных лиц в форме».

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