Чебоксары, , 12:02 — REGNUM В Чувашии управляющим отделением ПФР стал 47-летний Валерий Николаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Назначение состоялось сегодня, 1 декабря. Соответствующее постановление принято правлением Пенсионного фонда России. Валерий Николаев, который до повышения 11 лет работал заместителем управляющего, сменил на посту Розу Кондратьеву, которая сложила полномочия 31 мая 2021 года, получив орден «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Напомним, что 30 ноября бывший первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин возглавил Чебоксарский электромеханический колледж.