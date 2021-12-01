В Чувашии назначен управляющий отделением ПФР
Чебоксары, 1 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии управляющим отделением ПФР стал 47-летний Валерий Николаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
Назначение состоялось сегодня, 1 декабря. Соответствующее постановление принято правлением Пенсионного фонда России. Валерий Николаев, который до повышения 11 лет работал заместителем управляющего, сменил на посту Розу Кондратьеву, которая сложила полномочия 31 мая 2021 года, получив орден «За заслуги перед Чувашской Республикой».
Напомним, что 30 ноября бывший первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин возглавил Чебоксарский электромеханический колледж.
Справка ИА REGNUM. Валерий Петрович Николаев родился 13 января 1974 года в селе Ишлеи Чебоксарского района Чувашии. Окончил Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова по двум специальностям: «Промышленная электроника» и «Финансы и кредит». Карьеру начал в министерстве по социальной политики Чувашии со специалиста. В 1997 году перешёл в систему ПФР, где с 2010 года трудился заместителем управляющего отделением ПФР по Чувашии.