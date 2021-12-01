Триполи, 1 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Вооруженные люди стремятся не допустить участия сына Муаммара Каддафи в президентских выборах в Ливии. Об этом сообщает независимое интернет-издание Fawasel Media.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, отряды, близкие к правительству страны, заблокировали работу городского суда города Себха.

Ранее сотрудники СМИ сообщали, что ливийский суд отказал в регистрации на выборы Сейфу аль-Исламу Каддафи, из-за того, что он находится в международном розыске.

Попытки адвокатов Каддафи подать апелляцию в Верховный суд Ливии были заблокированы сторонниками нынешнего правительства страны.

Согласно ранее проведённым социологическим опросам, Сейф аль-Ислам Каддафи является лидирующим кандидатом на предстоящих выборах. В случае, если апелляция Каддафи будет отклонена, его сторонники угрожают саботировать избирательный процесс на территории страны, которая не находится под контролем правительства.