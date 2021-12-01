Новосибирск, , 12:01 — REGNUM В Новосибирской области по факту смерти несовершеннолетнего после наезда трактора возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Трактор

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Венгеровского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 27 ноября на животноводческой ферме в с. Минино Венгеровского района Новосибирской области фигурант по делу при движении на тракторе задним ходом совершил наезд на 17-летнего подростка, который от полученных травм через скончался.

Отмечается, что по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование продолжается.