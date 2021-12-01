Москва, 1 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Посольство России в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что ситуация «крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «Омикрон», который был обнаружен в ЮАР.