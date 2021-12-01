Москва, 1 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ не дает российской экономике получить нормальные инвестиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил экономист Михаил Хазин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«Ситуация очень простая. Нам нужны внутренние инвестиции. Но нормальные инвестиции мы получить не можем, потому что денежно-кредитная политика Центрального банка РФ этого делать не дает. Это принципиальная позиция МВФ, который считает, что РФ нужно запретить внутренние рублевые инвестиции и что инвестиции должны быть внешними, — сказал Хазин. — Эта позиция была закреплена в рамках договоренности либералов с МВФ еще во времена Гайдара. И каждый раз, когда мы отказывались от этой позиции, у нас начинался бешеный рост. В первую очередь это времена Геращенко. Как только либералы возвращали себе контроль над денежно-кредитной политикой, экономический рост начинал падать».

Как уточнил Хазин, единственное исключение — это бешеные нефтяные цены второй половины «нулевых» годов до 2008 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин раскритиковал главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину за ее методы борьбы с инфляцией.