Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Международный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» за 11 месяцев 2021 года обслужил 16,7 млн пассажиров, что на 9% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом.

Аэропорт «Пулково» Pulkovoairport.ru

Несмотря на падение международного пассажиропотока, составившего 2,3 млн человек (-68% к тому же периоду 2019 года, — прим. ред.), спрос на внутренние рейсы вырос. За 11 месяцев в «Пулково» обслужено 14,4 млн таких пассажиров, что на 29% больше к аналогичному периоду 2019 года.

«Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск», — заметили в ВВСС.

В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди заграничных направлений с начала года стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ереван, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Пафос, Ош, Ургенч и Даламан.

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2020 году аэропорт обслужил 11 млн человек и вошел список лучших аэропортов Европы по качеству сервиса в своей категории.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество рейсов из Петербурга в Стамбул увеличится в начале декабря