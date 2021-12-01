Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В Екатеринбурге торжественно открыли скульптурную композицию, которая посвящена службе маршала Георгия Жукова на Урале. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Открытие скульптурной композиции, которая посвящена службе маршала Георгия Жукова на Урале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Монумент расположен недалеко от памятника Жукову, открытого в мае 1995 года к 50-летию Победы. Презентация композиции приурочена к 125-й годовщине со дня рождения маршала, а сюжетом для неё послужил эпизод встречи Жукова возле штаба Уральского военного округа. На постаменте находится открытый военный внедорожник «Виллис», в котором сидит маршал Победы, а встречает его начальник штаба генерал-лейтенант Лев Сквирский.

Работа по созданию эскиза композиции и её изготовлению заняла прочти год. Проектированием занимались уральские скульпторы во главе с Андреем Зайцевым. Фигуры отлиты из бронзы и установлены на постамент. А общий вес всей конструкции составляет порядка пяти тонн.

Отметим, Жуков возглавлял Уральский военный округ в 1948—1953 годах.