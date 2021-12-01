Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге торжественно открыли скульптурную композицию, которая посвящена службе маршала Георгия Жукова на Урале. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Открытие скульптурной композиции, которая посвящена службе маршала Георгия Жукова на Урале

Монумент расположен недалеко от памятника Жукову, открытого в мае 1995 года к 50-летию Победы. Презентация композиции приурочена к 125-й годовщине со дня рождения маршала, а сюжетом для неё послужил эпизод встречи Жукова возле штаба Уральского военного округа. На постаменте находится открытый военный внедорожник «Виллис», в котором сидит маршал Победы, а встречает его начальник штаба генерал-лейтенант Лев Сквирский.

Работа по созданию эскиза композиции и её изготовлению заняла прочти год. Проектированием занимались уральские скульпторы во главе с Андреем Зайцевым. Фигуры отлиты из бронзы и установлены на постамент. А общий вес всей конструкции составляет порядка пяти тонн.

Отметим, Жуков возглавлял Уральский военный округ в 1948—1953 годах.