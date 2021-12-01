Москва, 1 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Евросоюз много лет обещает России повлиять на Украину, но никаких подвижек в позитивном направлении так и не происходит. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

МИД России Сергей Лавров

«Если они нам многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится всё более наглым в своей агрессивности по отношению к Минским договорённостям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений, то как нам продолжать работать? Пусть все знают, как происходит на самом деле», — заявил Лавров.