Эр-Рияд, 1 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Первый случай заражения разновидностью коронавируса «Омикрон» в Саудовской Аравии подтвердили власти страны. Об этом 1 декабря говорится в сообщении минздрава королевства на его странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«Штамм «Омикрон» обнаружен у подданного королевства, который вернулся из поездки в одну из стран Северной Африки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Нигерии выявили первые три случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон».