Большое Село, Ярославская область, 1 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Суд обязал департамент здравоохранения и фармации Ярославской области закупить медицинское оборудование в фельдшерско-акушерские пункты деревень Борисовское и Новое Гостилово Большесельского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение районного суда.

Фемида

С исками в суд обратился прокурор района. Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в пунктах нет необходимого оборудования. В иске прокурор потребовал обязать поставить в ФАПы двух деревень медицинское оборудование в течение полугода.

«Обеспечить оснащение электрокардиографом портативным, автоматическим дефибриллятором, стерилизатором электрическим, автоклавом, кислородным ингалятором, спирометром в соответствии со Стандартом оснащенности ФАП, установленным Приказом Минздравсоцразвития РФ», — сообщается в судебном решении.

Представители ответчиков в суд не явились, оставив письменные отзывы о том, что денег на указанное оборудование нет.

«Большесельская ЦРБ не ведёт какой-либо коммерческой деятельности, не имеет собственных денежных средств, полномочия и функции медицинского учреждения сводятся только к оказанию первичной медико-санитарной помощи, () то есть учреждение фактически осуществляет только непосредственную медицинскую деятельность. Кроме того, ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ не имеет права приобретать основные средства стоимостью более 100 000 руб., а стоимость оборудования, необходимого для Гостиловского ФАП, составляет более 100 000 руб», — пояснил в письменном отзыве ответчик.

Однако суд указал, что отсутствие оборудования нарушает стандарт оснащения врачебной амбулатории. Кроме того, без оборудования медики не могут оказывать в полном объёме первую помощь, что нарушает права жителей. Больница подчиняется региональному департаменту здравоохранения, который и осуществляет её финансирование. Исходя из этого суд признал их надлежащими ответчиками и обязал закупить оборудование в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу.