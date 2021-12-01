Томск, 1 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Парабельском районе Томской области открыта первая региональная ледовая переправа через реку Парабель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, здесь разрешено движение автомобилей с максимальной нагрузкой 4 тонны.

Ian Mackenzie Лед

Всего в регионе будет организовано 19 подобных переправ общей протяженностью почти 10,9 км. Протяженность автозимников составляет 455 км.

При этом начальник департамента транспорта области Юрий Баев напомнил о необходимости строгого соблюдения норм грузоподъёмности и скоростного режима.

«Нарушение правил безопасности на зимних водоемах может привести к трагическим последствиям», — отметил он.