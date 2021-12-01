Москва, , 11:54 — REGNUM Глава ФРС США Джером Пауэлл 30 ноября удивил рынки откровенно ястребиным тоном, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок Marco Verch Professional Photographer and Speaker

«Пауэлл признал, что разгон инфляции пора перестать называть временным и четко дал понять, что Центробанк обсудит ускорение сворачивания программы скупки активов на ближайшем заседании, которое состоится через две недели.

Буквально днем ранее ожидания по ставкам Федрезерва заметно упали из-за нового штамма коронавируса. Теперь же прогнозы снова указывают на более ранее повышение ставки, что подтверждает динамика доходности трежерис.

Так, доходность двухлетних бумаг, которая отражает краткосрочные ожидания по ставкам, повысилась с 0,4410% до 0,6025%, а в случае с 10-летними казначейскими облигациями показатель вырос от 2,5-месячных минимумов на уровне 1,4443% до 1,4919%. На этом фоне доллар прекратил падение и стабилизировался.

Глава ФРС намекнул, что покупки активов могут завершиться на несколько месяцев раньше запланированного срока, который был изначально намечен на середину следующего года.

Если же программа завершится весной, то первое повышение стоимости заимствований может состояться в июне. В своем выступлении Пауэлл сослался на высокие темпы роста занятости, перегретую инфляцию и уверенное восстановление экономики страны.

При этом глава американского ЦБ подчеркнул, что новый штамм коронавируса «Омикрон» хотя и представляет угрозу для эпидемиологической обстановки, но определенно не повлечет последствий для рынков и экономики, которые наблюдались в начале пандемии в I квартале 2020 года.

Что может заставить регулятора отказаться от агрессивного настроя? Для смягчения тона ФРС потребуется существенное ухудшение ситуации с вирусом в ближайшие две недели, поэтому формируя свои ожидания перед ключевым событием декабря, инвесторы будут тщательно оценивать обстановку на этом фронте.

Сегодня, 1 декабря, паника на фондовых рынках поутихла, и распродажи сменились отскоком, который, впрочем, носит преимущественно технический характер, тогда как в целом обстановка остается напряженной.

Более того, увлекшись спекулятивным выкупом подешевевших бумаг, большинство игроков пока не реагируют на посыл Пауэлла, который рынкам еще предстоит переварить», — пояснил эксперт.

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